Dobler mannskoret og drar på juleturné

Kultur

Rennebu mannskor og Hauka mannskor slår seg sammen og drar på «miniturné» med sitt juleprogram.

Det påpekes at det pleier å være en mektig opplevelse når så mange mannfolk står på podiet samtidig. Det viser også tidligere konserter der de to korene har slått seg sammen, og det er et etterspurt samarbeid som nå er tatt opp igjen etter noen års pause.

Lander i Meldal

Rennebu mannskor ledes av Ann Kristin Haugerud, mens Hauka mannskor ledes av Ronny Kjøsen. Årets førjulskonsert, som de kaller for «Det hev ei rosa sprunge», består av både klassiske julesanger, pluss noen av nyere dato. Korene har egne solister med, i tillegg til gjestesolist Marit Løfaldli fra Rindal.

Miniturneen starter i Soknedal kirke førstkommende søndag. Tirsdag 3. desember synger de i Berkåk kirke, mens onsdag 4. desember lander korene full av julestemning i Meldal kirke. Ved inngangen til adventstida håper de to korene å gjøre sitt til å sette standarden for ei god og stemningsfylt adventstid.