Kultur

«Vanishing Point» er en amerikansk eksistensialistisk bilfilm fra 1971.

I filmen møter vi Kowalski (Barry Newman) som kommer til Denver, Colorado med en bil en fredags aften. Han som tar imot bilen ber Kowalski ta en pause, hvile litt, men Kowalski insisterer på å starte den neste leveransen. En hvit 1970 Dodge Challenger R/T 440 Magnum til San Francisco innen mandag.

Før han forlater Denver, drar han innom noen bikere og skaffer seg speed for å holde seg våken. Han gjør et veddemål med dealeren sin om at han vil klare å nå San Francisco innen klokka tre på ettermiddagen neste dag, selv om han ikke trenger å være der før mandag.

Gjennom flashbacks og at politiet leser rullebladet hans, lærer vi at han er en veteran fra Vietnamkrigen, en tidligere racerbilkjører, og motorsykkelkjører. Han er også en tidligere politimann.

Mens han kjører, har han stadig vekk politiet i hælene, selv om de aldri klarer å ta ham. Han får også backup fra en blind radio-DJ, Super Soul (Cleavon Little), som lytter til politiradioen og resiterer det som blir sagt på radioshowet sitt.

Han møter også mange farverike personer som hjelper ham. Som en gammel mann som fanger klapperslanger og hippienAngel som gir ham piller så han holder seg våken. Angel hjelper ham også med å komme gjennom politisperringene inn mot California.