Nå har han fått et nytt toppverv

Kultur

Jorodd Asphjell er valgt til ny styreleder i Nordisk Kulturfond. Det skjedde på et møte i kulturfondet på mandag i København.

«Jeg ser fram til to spennende år i kulturens tjeneste for hele Norden. I samarbeid med alle i styret fra Danmark, Sverige, Finland, Island, Norge, Grønland, Færøyene, Åland og alle ansatte i kulturfondet skal vi bidra til å utvikle nye spennende møteplasser innen ulike områder», skriver Jorodd Asphjell på sin Facebook-konto.

Dette skjer bare to dager etter at Jorodd Asphjell åpnet årets Orkdalmesse i Orklahallen på lørdag. Det forteller noe av det spennet i arbeidsoppgaver Jorodd Asphjell har. Med den største selvfølgelighet kommer han hjem til Orkdal for å åpne den lokale Orkdalsmessa som han i sin tid også tok initiativ til. Og med like stor selvfølgelighet drar han til København for å bli valgt som leder av Nordisk Kulturfond som han har vært medlem av også i siste perioden.