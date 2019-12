Kultur

«Die Hard» er en amerikansk actionfilm fra 1988. Den er satt til jula, og av en eller annen grunn har den her til lands fått navnet «Aksjon skyskraper».

Her møter vi Bruce Willis som politimannen John McClane, som drar fra New York til Los Angeles for å feire jul med sin fraseparerte kone, Holly (Bonnie Bedelia), og deres to barn.

Holly er på juleavslutning i Nakatomi Tower, hvor hun jobber, og McClane drar dit i limousin for å hente henne. Mens han bytter klær, oppdager han at ikke alt er som det skal. Han finner fort ut at terrorister holder på å ta over bygget, og han bestemmer seg for å gjøre det han kan for å stoppe dem. Han er jo snut, tross alt.

Kampen blir raskt hans ensomme kamp mot dem, helt til han klarer å få gitt en beskjed (en ganske tydelig en, sådan) til en konstabel – Sgt. Al Powell (Reginald VelJohnson) – som patruljerer utenfor, men selv etter at det californske politiet er innblandet, fortsetter McClanes personlige vendetta mot dem, og spesielt sjefen sjøl, Hans Gruber (Alan Rickman).

Etter hvert kommer FBI og blander seg inn, men de gjør egentlig mer skade enn nytte, så McClane fortsetter jobben.

Selvfølgelig er dette en julefilm, hvor alt ender godt til slutt (såfremt man ikke er Alan Rickman), og toppen av kransekaka er at det begynner å sne (det er jo en amerikansk julefilm, må vite), mens Vaughn Monroe synger «Let it snow! Let it snow! Let it snow!» …