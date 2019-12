Kultur

«Klaus» er en animert julefilm fra i år som er på Netflix. Den har engelsk språk, men kommer fra Spania. Blant animatørene finner vi Ole C. Løken fra Norge, og mange andre. Men det er jo alltid gøy med nordmenn i internasjonal film.

I filmen møter vi Jesper, en bortskjemt rikmannssønn. Faren hans prøver å få ham til å verdsette hardt arbeid og at selv om han er født rik, så skal han ikke kimse ad det. Jesper gir rett og slett beng, og det ender med at faren sender ham til ei lita grend nord for polarsirkelen, Smeerensburg. Der skal han få postlagt 6 000 brev i løpet av et år, ellers blir han arveløs.

Når han kommer frem, oppdager han at ikke alt er som det skal, og at innbyggerne i all hovedsak fokuserer på å krangle med hverandre. Og postkontoret (og alt, egentlig) er ganske kummerlig, men han har ikke noe valg. Hvis ikke vil han bli fattig og havne på gata, så han prøver.

Han finner et kart på postkontoret og dette fører ham til en skogsmann ved navn Klaus som er god på tresløyd og har et hus fylt med hjemmelagde leker. Han får etter hvert overtalt ham til å donere bort lekene til barna i grenda, men Klaus går bare med på det om han får være med Jesper – og de må gjøre det på nattetid.

Barna i grenda begynner å skrive brev som Jepser leverer, men etter hvert dukker det opp barn som ikke kan skrive. Så han får dem til å gå på skolen, slik at grendas lærer, Alva (som selger fisk i skolebygget) også får noe å gjøre, og snart går det som det må gå.

De eldre liker det ikke, og de to kranglende delene går sammen (selv om de hater hverandre) for å stoppe Jesper, Klaus og Alva …