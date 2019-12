Setter ut egne troll i Trollheimen

Kultur

ITrollheimen har skaffet seg et stødig og kreativt fotfeste i fjellheimen som omkranser Rindal og Surnadal. Her ser Gøran Bolme og Åse Børset stadig sitt snitt til å finne på nye sprell – noe som gagner både privatpersoner og firma. Denne gangen ser ideen ut til å nå dimensjoner de ikke har sett for seg.