Kultur

«Ofelaš» er en norsk film fra 1987 regissert av Nils Gaup.

Filmen handler om den unge samen Aigin (Mikkel Gaup), som kommer hjem fra jakt og finner ut at tsjudene har slaktet ned hele familien hans. Han blir oppdaget, men kommer seg unna ved å sette utfor på den ene skien sin. Etter hvert kommer han seg frem til de andre samene.

Han advarer dem mot tsjudene og vil ta opp kampen, men sjamanen deres sier nei og forteller ham at om han dreper andre mennesker, blir han selv en tsjude. Han blir rådet til å reise til kysten med de andre samene, men trosser sjamanens råd og blir igjen sammen med noen andre jegere for å legge seg i bakhold.

Det går som det må gå, og Aigin er plutselig alene. Da blir han reddet av sjamanen, som ofrer livet sitt for gutten. Det ender med et spennende kappløp på liv og død, hvor Aigin tilbyr seg å være veiviser for de invaderende hordene, i et håp om å redde sjamanen, og de andre …

«Ofelaš» er en av de store suksessene i nyere norsk film, og er en av de få norske filmene som har to stjerner i den amerikanske filmguiden Halliwells.

De fleste scenene i filmen er spilt inn på Finnmarksvidda, hvor den opprinnelige myten utspiller seg. Innspillingen bar preg av de sterkt skiftende værforholdene på vidda. Den første innspillingsdagen var det -47 °C i Kautokeino. De engelske stuntmennene som kom fra den siste «James Bond»-filmen snudde om på flyplassen, og styremekanismene på kameraet frøs fast. De fleste skuespillerne var imidlertid samer som var vant til naturforholdene. Mange var amatører, og noen av dem, som hovedrolleinnehaver Mikkel Gaup, var hentet fra det samiske teateret i Kautokeino.