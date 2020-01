Astrid S kåret til «årets trønder» i 2019

Kultur

Vinneren var ikke til stede da prisen ble delt ut i Olavshallen under Adresseavisen og Trondheim symfoniorkesters nyttårskonsert.

– Det føles litt bittert. Jeg skulle gjerne ha vært i Trondheim og tatt imot prisen, og takka skikkelig for det, sier Smeplass til Adresseavisen etter å ha fått prisen.

«Astrid Smeplass har gjennom flere år satt Rennebu og Trøndelag på musikk-kartet. Jordnær, blid og med bred dialekt har hun sjarmert publikum i både inn- og utland,» står det i juryens begrunnelse.

LES OGSÅ: Ni sørtrøndere kan bli «årets trønder»

– Et forbilde

Smeplass var en av fem finalister. De fire andre finalistene var Odd Reitan, Victor Sotberg, Heidi Bjerkan og Johannes Høsflot Klæbo. Totalt kom det inn over 55 000 stemmer.

– Denne personen er et forbilde for svært mange. Hun har vært en strålende ambassadør for Trøndelag i flere år, og har jobbet hardt for å lykkes. Til tross sin unge alder, har hun rukket å bli Årets Spellemann - og samarbeider med flere store artister verden over, sa sjefsredaktør Kirsti Husby under utdelingen av prisen.

Dette er en årlig kåring der en jury til slutt plukker ut fem kandidater til å motta hedersprisen. Det er leserne som til slutt stemmer frem vinneren. Blant 131 kandidater til den årlige hedersprisen kommer ni fra avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt.

Kriterier

Prisen er et samarbeid mellom NRK og Adresseavisen, og gis på følgende grunnlag:

Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted eller virke ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område, eller gjennom en innsats som har hatt stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en pretasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gis for.

Juryen

Juryen bestod av Rachel Nordtømme, Erlend Hansen Juvik, Guri Hetland, Silje Landevåg og juryleder Bjørn Tore Grøtte. Tidligere vinnere av prisen er blant annet Kåre Ingebrigtsen, Birgit Skarstein, Christian Berge og Marit Bjørgen.