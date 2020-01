Kultur

«Bird Box» er en Netflix-film fra 2018 som de første 20 minutta minte meg om «Cloverfield». Bare bra.

Filmen er basert på boken med samme navn, av Josh Malerman, og følger en kvinne, Malorie Hayes (spilt av Sandra Bullock), som prøver å beskytte seg selv og to barn fra ondsinnede, overnaturlige krefter som får folk som ser dem til å bli spik spenna gærne og ta livet sitt.

Filmen hopper litt frem og tilbake, først er hun med barna og prøver å manøvrere seg i blinde ned til en elv og en båt, så er det fem år før hvor hun er gravid og vi får litt forklaring på hva i all verden det er som skjer, og hendelsene fem år før tar etter hvert igjen de senere scenene i båten. Men ikke før vi får heidundrendes spenning og action, og litt gys og en del blod. En god del, faktisk.

Tilbake i fortiden klarer hun å komme seg i sikkerhet i et hus sammen med flere andre, deriblant Tom (Trevante Rhodes), og de dekker til vinduene for at kreftene ikke skal ha noe makt over dem. Når det etter hvert kommer flere til som søker tilflukt, må de på butikken for å hamstre mat, og det er noen mildt sagt … interessante scener. Likte særlig bilturen. Kjente det i maven, si.

En av de i huset, en annen gravid kvinne, slipper inn en litt snål kar, Gary, spilt av Tom Hollander (kanskje bedre kjent som Cutler Beckett i «Pirates of the Caribbean»-filmene). Mens begge kvinnene begynner føder barna, ser vi at han er «påvirket» av kreftene og setter de andre ut av spill, og hadde ikke filmen startet fem år senere, kunne jeg vært frista til å tro at det endte der for hovedpersonen (for én gangs skyld). Men med hjelp av Tom klarer de seg.

Og når vi møter henne igjen i båten, kan man spørre seg. Hvor skal de, egentlig, og klarer de seg? Spenning fra ende til annen, altså.