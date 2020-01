Storhetene står nærmest i kø for å være med på denne festivalen

Kultur

Terje Tysland og Dance With a Stranger topper årets retrofestival på Hestholmen, som ligger på Valsøya i Heim. I tillegg skal Grannes og New Motion gi publikum den rette musikalske stemninga under den to dager lange festivalen.

De har gjort det til en tradisjon å legge festivalen til den første helga i august, og i år betyr det at du må sette av datoene 31. juli og 1. juli.

— Artistene på årets festival mener jeg er noen av de beste vi har hatt, sier Lars Botten, som sitter i festivalstyret sammen med Runar Gillebo og Trond Baardset.

Smokie høydepunktet

Ideen til det som altså er blitt en av de etablerte festivalene i distriktet, kom i 2007.

— Vi var da en gjeng som bestemte oss for å samle alle tidligere band i Valsøyfjord og omegn. Vi kalte det Plekterfestivalen. Den ble arrangert bare den ene gangen, men i 2011 var det duket for den første retrofesten. Den ble holdt i Halsahallen, og Plekterfesten fire år tidligere var nok forløperen, sier Botten.

Den aller første Retrofestivalen inneholdt navn som New Motion, Stevenson og selveste Unit Five.

— Det ble en stor suksess med ca. 500 publikummere, forteller han.

Festivalen ble en suksess Årets Retrofestival ble en suksess fra start til mål.

Allerede i 2012 flyttet festivalen til Hestholmen på Valsøya. Mange store navn har inntatt scenen i løpet av alle disse åra, og det er ett høydepunkt Lars Botten vil trekke fram.

— Det må bli da vi hadde besøk av Smokie i 2018. Da hadde vi ca. 1000 gjester.

I norgeseliten

Både Dance With a Stranger og Terje Tysland er som superveteraner å regne i norsk populærmusikk.

— Tysland har 50-årsjubileum som artist i år, og er nok kvalifisert til å sortere under retro-begrepet. Det samme kan sies om Dance With a Stranger. Det er et av Norges beste band, etter min mening, og jeg kan jo bare minne om at «Elg» ble kåret til Århundrets stemme på TV2 i 2018. De har også en av landets beste gitarister. Grannes er også et superband, som blant annet gjorde det stort på The Stream i 2016, mens New Motion - der både Runar Gillebo og Trond Baardset spiller - er vårt lokale alibi. Vi må ha med noen lokale band også, sier Botten.

Til lokale utøvere

Retrofestivalen er imidlertid ingen økonomisk gullgruve.

— For det første gjør vi dette på frivillig basis fordi vi synes det er artig. Vi forsøker å komme minst i null, men det er selvsagt greit å ha en buffer med et overskudd, blant annet fordi utenlandske band gjerne vil ha betaling på forskudd. Men, som vi ser på navna for årets festival, så er ikke dette gratis, så vi er avhengig av publikum, sier Botten, som også har nedfelt i sine vedtekter at noe av overskuddet skal gå til lokale kulturtiltak.

— Vi prøver å gi noe av overskuddet til lokale kulturutøvere, og vi forsøker å rekruttere nye lokale utøvere ved å gi dem muligheten til å opptre på storscenen under selve festivalen, sier han.