- Her spiller internasjonale stjerner. Vi satser på fullt hus

Kultur

- Vi har blant annet mange fine tilbud i fra Riksteateret. Disse arrangementene har bred appell, og de blir som regel utsolgt. Programmet er ellers variert med underholdning for store og små. I år er det litt overvekt av teatertilbud, men vi fikk så mange gode tilbud, som vi ønsket å ta med, forteller kulturformidler Håkon Hammer.

Året begynner med klassisk musikk med Oslo strykekvartett og reisen til Hollywood.

- Her spiller internasjonale stjerner, og de skal ha konsert i Thamspaviljongen. Vi satser på fullt hus, forteller Hammer.

Til ettertanke

Han ønsker også spesielt å nevne teaterstykket Lek for Livet med Turneteateret.

- Dette er et teaterstykke til ettertanke. Det er gruppen «The flying seagull project» som kommer. De har i mange år reist rundt i flyktningeleirer for å underholde barn og ungdommer, for å få dem til å le, synge og ha det gøy. Dette blir en annerledes opplevelse, som tar opp et tema som berører oss alle.

Han ønsker også å nevne Riksteaterets forestilling med Liv Ullmann.

- Til denne forestillingen har vi allerede solg mange billetter. Det blir også en annerledes opplevelse ved at publikum får mulighet til å stille Liv Ullmann spørsmål direkte.

Familie

Riksteateret tar også turen til Orkdal med teaterstykkene «Sult», en av Hamsuns klassikere, og «Vaffelhjerte». «Vaffelhjerte» er basert på boka til Maria Parr med samme navn. I tillegg kommer Oslo-Filharmonien i samarbeid med Riksteateret med teaterstykket «Klara, villsvinet og den lille musikkfabrikken». Dette er en familieforestilling for barn og voksne, som markerer Oslo-Filharmoniens hundreårsdag.

Kulturscenen får også besøk av den kjente harpisten Willy Postma, som er bosatt i Hoston. I denne forestillingen kalt «På mange strenger» blir det musikalske gjester og man får høre hennes livshistorie.

Det blir også humor denne våren med Kveli, Rånes og Bremseth med forestillingen «Lenge Leve!!» Kulturscenen har i tillegg World music på plakaten. I slutten av januar kommer Transjoik til Orkland kulturhus. De bruker joik som utgangspunkt for å lage moderne musikk, og det er Frode Fjeldheim som etablerte Transjoik i 1992.

Kulturscene

Kulturscenen i Orkland tilbyr ikke bare underholdning i Orkanger.

- En kulturscene flytter seg rundt i kommunen, og vi har også en forestilling i Løkken kulturhus denne våren. Det er forestillingen «En kabaret» med Martha Standal, Tor Ivar Hagen og Kyrre Havdal.

Det blir også tradisjonen tro en flerkulturell kveld i Orkland kulturhus. Her blir det musikk fra alle verdens hjørner og smakebiter fra et internasjonalt kjøkken.