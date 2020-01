Kultur

«Donnie Darko» er en amerikansk thriller fra 2001 og den filmen som popper opp først når jeg tenker på yndlingsfilmer. Den er satt til en amerikansk by i 1988, og handler om Donald «Donnie» Darko (Jake Gyllenhaal), en 16 år gammel schizofren og svært intelligent gutt.

En natt blir han kalt ut av huset for å møte en seks fot høy kaninlignende skapning kalt Frank (James Duval). Ved ikke å være der han skulle ha vært (i senga si), unngår han en katastrofal hendelse som ville endret livet hans og alle rundt ham.

I løpet av filmen får vi følge livet hans de neste 28 dagene, 6 timene, 42 minuttene, og 12 sekundene, og får møte mange karakterer, deriblant lærerne Karen Pomeroy (Drew Barrymore) og dr. Kenneth Monitoff (Noah Wyle); hans nye kjæreste (Jena Malone); en erkeamerikansk selvhjelpsterapeut (Patrick Swayze).

Dette gjør at filmen får mange tråder, og selv om de fleste nøstes opp mot slutten av filmen, sitter man likevel ofte igjen som et spørsmålstegn når den er over. Heldigvis er filmen så bra at det virkelig ikke skader å se den igjen og igjen for å oppdage nye ting.

Filmen ble innspilt i løpet av en måneds tid sommeren 2000, og kom ut i 2001, men her til lands kom den ikke ut før i 2004, grunnet hendelsene 11. september 2001. Den har også et fantastisk soundtrack, både selve filmmusikken laget av Michael Andrews, og de andre sangene av blant andre Pantera, Echo & The Bunnymen, Tears for Fears, Joy Division, og Duran Duran.