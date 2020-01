I 2006 så han et finsk hardrockband på tv: – Da sa jeg til mamma at «dit skal jeg òg», og nå står jeg her

Kultur

– Å delta i Melodi Grand Prix har faktisk vært et mål siden jeg var ganske liten. Mamma har fortalt at jeg så MGP sammen med henne da jeg var seks år. Da ble jeg inspirert av det finske bandet Lordi, og jeg sa til mamma at «dit skal jeg òg», og nå står jeg her og skal delta i MGP, sier Alexandru, som er artistnavnet, til ST.