Utsolgt på tre dager

Kultur

Gåte i akustisk versjon skal på turné i vinter, og turnéstart finner sted i Gammelgruva på Løkken den 7. mars. Billettene ble lagt ut for salg fredag 17. januar, og allerede den påfølgende mandagen var alle de 450 billettene revet bort.

- Det er utrolig hyggelig med en så stor og rask respons. Både for meg og Gunhild er det å spille i Gammelgruva som å komme heim. Gunhild gjorde sin første kommersielle opptreden i Gammelgruva foran tyske turister, mens jeg har flere opptredener der. Med tanke på at det er Storåsfestivalen AS som arrangerer, og med alle minnene rundt Storåsfestivalen og de sterke båndene Gåte har til Meldal, så blir dette veldig spesielt. Vi gleder oss veldig, sier Sveinung Sundli.

På turnéen stiller Gåte med tre av fem medlemmer. Disse er Gunhild Sundli (vokal), Sveinung Sundli (fele og keyboard) og Magnus Børmark (gitar), og dette blir første gangen Gåtes musikk serveres i akustisk innpakning.