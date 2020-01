Kultur

«Per un pugno di dollari» (også kjent som «A Fistful of Dollars») er den første filmen i Sergio Leones spaghetti-western-trilogi med mannen uten navn, spilt av Clint Eastwood (i sin første hovedrolle). Filmen er italiensk, vesttysk, og spansk, er innspilt i Spania, og kom i 1964.

Filmen starter med at en fremmed kommer til en liten by. Kroverten forteller ham om en feide mellom to familier som prøver å kontrollere byen. Rojo-brødrene (Benito, Esteban, og Ramón) og sheriffen, John Baxter. Han bestemmer seg for å spille de opp mot hverandre for å tjene penger, og beviser raskt hvor våpenkyndig han er ved å drepe fire menn som fornærmet ham tidligere.

Med list og skyteferdigheter setter han planen ut i spill, og leker med lik og kidnappede fruentimmer; blir fanget; kommer seg løs; redder en venn. Alt i alt en god film, hvor det ikke er et kjedelig sekund, selv ikke når historien bygges. En god western, slik de skal være. Selvfølgelig med fantastisk musikk av Ennio Morricone.