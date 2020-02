Kultur

«All Dogs Go to Heaven» tar for seg schæferen Charlie B (Burt Reynolds), som sammen med en venn – dachsen Itchy (Dom DeLuise) – rømmer fra en kennel.

De drar til elvebåtkasinoet som Charlie drev sammen med bulldoggen Carface, men han er ikke glad for å se dem. Han overtaler Charlie til å forlate byen med halvparten av pengene fra kasinoet, noe Charlie godtar, bare for å bli drept av sin tidligere partner. Han kommer til himmelen, hvor en engel forteller ham at ei gullklokke (som representerer livet hans) har stoppet. Han stjeler klokken og trekker den opp igjen, slik at han kan returnere til jorda, men blir fortalt at om han dør igjen, vil han havne i Helvete.

Etter å ha møtt Itchy igjen, oppdager de at Carface holder ei foreldreløs jente – Anne-Marie (Judith Barsi) – til fange. De redder henne, og starter opp sitt eget kasino, hvor de, som Carface før dem, bruker Anne-Maries evner til å tjene penger. Anne-Marie finner ut av dette, og rømmer til et par som gjerne vil adoptere henne, noe Charlie ikke er like begeistret for. Han drar til huset og lokker henne med seg, men på vei tilbake, blir han skutt av Carface. Han har gullklokken, overlever, og gjemmer seg med jenta.

Carface angriper kasinoet, og konfronterer Charlie. De krangler om Anne-Marie, noe hun får meg seg, og rømmer igjen. En kamp mellom de fæle og de mindre fæle er i gang. Klarer Charlie seg, eller dør han? Og vil han komme til Himmelen igjen? Se filmen og finn det ut.