«How to Train Your Dragon» er den første filmen i en trilogi, og er en amerikansk animasjonsfilm fra 2010. Som ingressen sier er den basert på bøkene av Cressida Cowell.

I filmen er vi i vikinglandsbyen Berk. Berk blir ofte angrepet av drager som tar dyrene deres og ødelegger husene. Hiccup, en litt merkelig femtenåring og sønn av høvdingen, blir sett på som for svak til å slåss mot dragene, så i stedet lager han mekaniske dingser mens han går i lære hos smeden.

Under et angrep bruker han en bola til å skyte ned en Night Fury, en farlig og sjelden drage, men ingen tror på ham, så han begynner å lete etter den. Han finner den, men i stedet for å drepe den, frigjør han den.

Høvdingen organiserer et raid for å finne dragenes hjem, og setter Hiccup og de andre ungdommene til å trene på å bekjempe drager. Hiccup drar til skogen og finner ut at dragen fortsatt er der, og at den ikke kan fly fordi Hiccup ødela halefinnen dens. Han blir venner med den, og kaller ham Toothless, før han lager en halefinne-protese som lar Toothless fly igjen, så lenge Hiccup hjelper ham.

Høvdingen kommer tilbake, uten å ha funnet ut hvor dragene holder til. Han blir glad for å se at sønnen gjør det så bra i treningen, men ikke like glad for at han har skjult en drage for ham. Han kidnapper Toothless og tvinger ham til å vise ham dragenes hjem. Der finner de ut at dragene blir kuet av en stor drage kalt Red Death, og vikingene blir snart overmannet.

Nå er det opp til Hiccup og de andre ungdommene å redde de voksne. Klarer de det? Se filmen og finn ut hvordan det går selv.