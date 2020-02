Mye trøst i vafler

Kultur

- Forestillinga har fått god mottagelse, sier kulturformidler Arne Fagerholt i Orkland kommune.

Han håper at det ikke ødelegger for mye for forestillinga, at den vises i skolenes vinterferie. Det er forøvrig Kjersti Haugen fra Løkken som har regien på forestillinga.

Nye superstjerne

Ifølge Arne Fagerholt er forfatter Maria Parr, som har skrevet Vaffelhjarte, blitt omtalt som vår nye Astrid Lindgren og norsk barnelitteraturs nye superstjerne. Mange er det trolig også som kjenner Vaffelhjarte fra TV-serien på NRK med musikk fra Odd Nordstoga.

Vaffelhjarte er historia om de to barna Trille og Lena i den lille bygda Knert-Mathilde. I Riksteatrets si familieforestilling følger vi de to svært så oppfinnsomme ungene gjennom liv og røre et helt år. De finner nemlig på mye rart, gjør masse rampestreker og har fullt av hemmeligheter sammen. Men når de finner på så mye rart, hender det nok at det går litt over styr i den vesle bygda.

Verdens beste vafler

Men nå er det ikke slik at det er bare liv og moro. Trille forteller også om alvor og sorg i livet sitt, og om redselen for å miste noen han er glad i. Men heldigvis følger de voksne med. Både farfar og tantefarmor er gode å ha. Og det er god trøst når tante-farmor lager verdens beste vafler og forsikrer Trille om at han ikke behøver å være redd

Skuespillerne vi møter på scenen er: Johanne Fossheim, Vidar Sandem, Kjærsti Odden Skjeldal, Erlend Smalås, Linda Tørklep, Eirik Risholm Velle, Catharina Vu og Martin Karelius Østensen.