Disse står for underholdninga

Kultur

Programmet for Heimfesten i Sodvinhallen lørdag 29. februar er nå klart, og alle som forventer å få servert masse underholdning fra scenen, skal ikke bli skuffet.

Dette er de fire forestillingene som starter hver hele time, der sisteforestillinga har lengst varighet:

Forestilling 1:

Åpningsnummer

Øystein Aune

Hemne Soulkids

Steinar og Willy

Hemne Trekkspillklubb

Salt!

Vennastranda Revylag

Arne Opsal Hop

Forestilling 2:

Åpningsnummer

Thomas Kjøren

Sodin 3. trinn

Hemne og Snillfjord Seniordans

Sodin 8. og 9. trinn

Sørflaten og Moen

Disciples of Heim

Hemne Teaterlag

Maaneskinn

Forestilling 3:

Åpningsnummer

Bilder fra kommunen ved Steinar Væge

Hemne Turnforening

Halsakoret

Halsakoret og Hemne Songlag

Hemne songlag

Vennastranda Revylag

Sodin 8-10. trinn

Halsa 4H

Forestilling 4:

Åpningsnummer

Sodin 4. trinn

Per Magne Forren

Kviin

Sodin 10. trinn: Dialektvideo

Sodin Drill

Kirksæterørens Hornmusikk

Linn Therese og Barbro

Villrosa

Jan Erling og Adrian Jørgensen

God geografisk spredning

Reidar Klungervik, enhetsleder for kultur i Heim kommune, sier det har vært en enorm pågang for å delta.

— I starten så vi kanskje for oss at vi måtte ringe rundt for å be ulike artister om å melde seg på, men det slapp vi. Nå har vi heller vært nødt til å snu dette på hodet og si fra om at alle ikke får delta med alt de ønsket, nettopp fordi pågangen har vært så stor. Engasjementet har vært helt fantastisk, sier Klungervik.

Det samme gjelder også responsen fra næringslivet, etter at de fikk tilbud om gratis stand.

— Der må jeg berømme Mari Westad og Tora Vaagan Hofset i Heim Næringsforening, som har gjort en kjempejobb for å få næringslivet til å melde seg på. Vi er per i dag (onsdag) i underkant av 50 utstillere. Publikum vil få se et bredt spekter av næringer. Felles for både sceneinnslagene og næringslivet er en fin spredning fra alle delene av nye Heim kommune, sier enhetslederen.

Avduker kjede

Det aller første som skjer er at ordfører Odd Jarle Svanem ønsker velkommen. Og det blir ingen hvilken som helst åpning. Da kan han iføre seg Heim kommunes splitter nye ordførerkjede for første gang.

— Planen er at ordførerkjedet skal avdukes, og da med designeren til stede.

Det var ca. 2000 mennesker til stede da Sodvinhallen ble offisielt åpnet i mai i fjor. Klungervik håper på minst like mange nå.

— Vi håper og tror det, og det er også mange både på scenen og blant næringsaktørene som vil generere publikum. Vi skal i hvert fall lage en Heimfest for alle, der scenen blir plassert slik at både publikum og de som står på stand får se godt alt som skjer.

Området ved selve hallen blir stengt for parkering denne dagen, med unntak av transport for rullestolbrukere. Derfor oppfordrer Klungervik publikum til å benytte parkeringsarealer både like ovenfor hallen, på Sodinplatået, ved Hemnehallen og Kulør'n. Det vil være parkeringsvakter mer eller mindre over alt som veileder. Røde Kors har stand i hallen, men er samtidig i beredskap ved behov.