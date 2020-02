- Vi kjører spelet som planlagt

Kultur

Det er fortsatt ikke avklart om Øradagganj arrangeres i tidsrommet 16. til 18. juli, etter at Ann Marit Hofset og Rannveig Lomundal, som skulle stå i spissen for arrangementet, trakk seg. De har oppgitt av sviktende sponsorinntekter er hovedårsaken til at de besluttet å avlyse. De sa samtidig at de ønsket å ta beslutningen på et så tidlig tidspunkt at andre kunne overta stafettpinnen.

— Neste uke har jeg møte med en person som har lyst til å ta en prat om å ta på seg arrangementet, sier Reidar Klungervik, enhetsleder i Heim kommune.

Han er evig optimist, og har tro på at dette store arrangementet blir videreført.

— Vedkommende person vet hva dette innebærer, og selv om kommunen ikke har en formell rolle under Øradagganj, vil vi likevel strekke oss langt for å bidra med det vi kan bidra med. Vi håper også at næringslivet, henger seg på.

Det er viktig med ei rask avklaring.

— Ja, det er det. Med tanke på at utstillere som pleier å delta på stand kanskje velger å delta på andre «dager» på grunn av usikkerhet rundt Øradagganj, er det veldig viktig at vi får avklart dette snarest mulig, sier Reidar Klungervik.

Vinn vinn-situasjon

Spelet i Wesselgården har vært en tradisjon under Øradagganj, men de kjører spelet som planlagt.

— For det første vil jeg si det er synd at arrangørene trakk seg, og jeg håper virkelig at noen andre overtar. Uansett kjører vi spelet som planlagt, med en forestilling fredag og to på lørdag, sier Andreas Ven Langø, som har vært både tekstforfatter og regissør for spelene.

Han er imidlertid spent på publikumsoppmøtet dersom det ikke blir Øradagga.

— I fjor kjørte vi spelet for tre fulle hus, til sammen 660 mennesker. Det vi ikke vet, er hvorvidt masse folk i Øragata er årsaken til at vi får så mye publikum, selv om vi velger å tro at vi har et konsept som trekker folk likevel. Men det er selvsagt et spenningsmoment og mer uvisst å kjøre spel dersom Øradagganj blir avlyst, sier Langø.

Øradagganj og Spelet i Wesselgården, som er et eget foretak, er organisatorisk uavhengig av hverandre, men trolig har de generert folk til hverandre ved å legge arrangementene til den samme helga.

— Det har vært en vinn vinn-situasjon, sier Langø.

Vindmøller og konflikter

Det var altså Hotell Heim som trakk tre fulle hus i fjor. I år blir det en reprise.

— Det blir en reprise med diverse justeringer og små endringer. Vi må være tidsriktige, og kommer nok med noen småstikk til kommunesammenslåinga. Vi pleier også å ha et eget sponsornummer. I fjor var det Hemne Sparebank som fikk det, og i år blir det en ny aktør. Det blir også stort sett de samme rollebesetningene, sier han.

«Kort oppsummert er handlingen lagt til tida etter at kommunene Halsa, Hemne og Snillfjord har blitt slått sammen, og Hotell Heim forbereder seg til å ta imot gjester på den store sommeråpningsfesten. Dit kommer blant annet både vindmøllebaroner, naturvernere og advokater – og ispedd noen kjærlighetsforviklinger, er det ikke vanskelig å forstå at det dukker opp noen konflikter underveis», var STs oppsummering i anmeldelsen i fjor.