Vinterlarm med hvileskjær

Kultur

- Jeg må innrømme at det har vært litt laber påmelding fra lag og organisasjoner i år, sier Svinsaas.

Hun mener det skyldes at de som har jobbet med Vinterlarm på forhånd, er redusert fra tre til to stykker. Nå er det kun Frivilligsentralen som står for planlegging og koordinering av Vinterlarm som starter 29. februar og varer til og med 8. mars.

- Jeg velger å se på dette som et hvileskjær i år. Neste år kommer Vinterlarm fryktelig tilbake, lover Anne Mari Svinsaas som garanterer at det blir kulturarrangement hver dag i løpet av uka.

Flere i planlegginga

Med tanke på framtidige vinterfestivaler ser hun at det må flere inn i planleggingsfasen for blant annet å motivere lag og organisasjoner til å delta. I utgangspunktet var Vinterlarm laget for frivillige organisasjoner, og for at de skulle få arenaer til å vise seg fram.

- Jeg tror kanskje de har ventet seg mer fra oss i kommunen, og at de har trodd at kommunen skal bidra mer, sier Svinsaas som håper at det til neste år er et større planleggingsapparat rundt Vinterlarm som blir arrangert for sjette gang i år.

Knallartig

- Det blir i alle fall et flott arrangement første kvelden den 29. februar med Ole Magnar Morken og Ronny Kjøsen i Orkla gjestebolig. Det er allerede solgt ut ei forestilling og satt opp ekstraforestilling. Dette blir knallartig, sier Svinsaas som lover ei fin uke med mange gode opplevelser, selv om antall arrangement er langt færre enn tidligere år.