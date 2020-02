Kultur

«Skulle det dukke opp flere lik, er det bare å ringe …» er en norsk krimkomedie fra 1970, basert på teaterstykket med samme navn (og med samme rollebesetning) fra 1968, som igjen er basert på det britiske skuespillet «Busybody» av Jack Popplewell fra 1964.

Filmen handler om overbetjent Henry Bakker (Arve Opsahl) – som plages av influensa – og rengjøringssjef Lilly Hansen (Aud Schønemann) – som er gift med Freddy Hansen (Carsten Byhring). I bygget hvor Lilly bor, har det skjedd et mord, og Lilly oppdager liket og ringer politiet.

Ifølge Lilly, er det sjefen for et firma i toppetasjen, herr Marthinsen (Thorleif Reiss), som har dødd, og han eier også gården. Når konstabel Jeremias P. Grodahl (Helge Reiss) kommer, er liket borte. Konstabelen tror ikke på Lilly, og når Bakker kommer, blir han irritert over å ha blitt dratt ut av «en febervarm seng» for å komme til et åsted hvor liket er forsvunnet.

Lilly og Bakker er gamle kjente, og hadde et intimt forhold på «Rosekjeller'n» i sin tid, og når Lilly vil snakke om gamle dager, og Bakker om mordet, blir det ikke så lett …