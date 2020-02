Nådeløs skildring av ekteskapet når kjærligheten blir borte

Kultur

Det handler teaterstykket «Dødsdansen» av August Strindberg om som spilles i Bautaen kulturhus i Børsa tirsdag 25. februar. Det er Turneteateret i Trøndelag som har satt opp denne forestillinga som er en nådeløs og samtidig humoristisk fortelling om ekteskapet slik det kan fortone seg.

Nådeløs skildring

I forestillinga blir vi invitert inn i et rom der mennesket blir skildret og framstilt på Strindbergs nådeløse måte. Vi møter Edgar og Alice som lever et isolert liv sammen på ei øy i skjærgården. Ekteparet er blakke, og tjenerskapet som jobbet hos dem i deres rikere liv, har forlatt dem. Det har også ungene, og alt som har vært av drømmer er knust. Edgar og Alice har kun hverandre igjen, og det er heller ikke stort da kjærligheten de en gang følte for hverandre, også er forsvunnet.

Så dukker Kurt, en tidligere bekjent av dem, opp. Samtidig rammes Edgar av noe som ligner et hjerteinfarkt, og det oppstår en heller makaber situasjon. Trolig derav også tittelen på stykket.

Ektepar i hovedrollene

Da August Strindberg skrev Dødsdansen i 1900, ble forestillinga omtalt som «forskrekkelig» og «skakende». Det tok flere år før et teater våget å sette det opp. Det skjedde først i 1909 ved Intima Teatern i Stockholm.

I oppsettinga til Turneteateret er det skuespillerekteparet Madeleine Brandtzæg Nilsen og Øyvind Brandtzæg som spiller hovedrollene som Alice og Edgar. Ole Christian Gullvåg spiller rollen som Kurt.

Regissør er Fredrik Longva som er nyutdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Dødsdansen er dermed hans debut som regissør. Forestillinga er produsert i samarbeid med Trøndelag Teater.