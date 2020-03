Kultur

«Something's Gotta Give» er en amerikansk romantisk komedie fra 2003 med et skikkelig stjernegalleri, hvor blant annet Jack Nicholson og Diane Keaton spiller to av hovedrollene. Filmen er skrevet, regissert, og produsert av Nancy Meyers, og handler om Harry Sanborn (Nicholson) som arbeider med musikk og er bosatt i New York.

Han går bare ut med damer under 30 år. Det inkluderer hans siste erobring, Marin Klein (Amanda Peet). De drar til sommerhuset deres, og tror det er tomt, men blir overrasket av moren hennes, Erica (Keaton). Etter en middag, blir kvelden katastrofal, da Harry får hjerteinfarkt mens han har sex med Marin.

Han kommer på sykehus og doktor Julian Mercer (Keanu Reeves) forteller at han bør holde seg nær sykehuset, så han blir boende hos Erica. De kommer ikke helt overens i starten, men etter hvert blir de bedre kjent og begynner snart et forhold. Helsa hans blir bedre og han reiser hjem.

Under en familiemiddag ser Erica Harry ved et annet bord, med en annen kvinne. De krangler, og Harry får det han tror er enda et infarkt. Det viser seg å være et panikkanfall i stedet. Til tross for at hun er såret, tror Erica hun kan bruke erfaringene til å skrive et skuespill om sine personlige forhold. Det blir en suksess.

Harry besøker Marin for å si unnskyld, og hun forteller hun er gravid med en annen mann. Han ønsker å se Erica, men hun er i Paris for å feire bursdag. Han drar så til Paris for å overraske henne, og ser henne sammen med dr. Julian, som vil fri til henne.

Senere står han og ser utover Seine, når Erica dukker opp. Julian slo opp med henne slik at hun kunne være sammen med mannen hun egentlig elsker … Harry.