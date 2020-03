Kultur

Bendik Solberg har som mange vet klart mesterstykke å bli blant de ti av totalt 3000 påmeldte som er klar for finalerunden i Idol. Fredag er det duket for den første livesendinga, hvor dommerne ikke lenger har noe de skal ha sagt. Men også idolsirkuset opplever restriksjoner som følge av koronakrisen.

- Vi skal opptre uten publikum. Ellers så er det veldig begrenset hvor mye nærvær vi kan ha med hverandre. Vi kan med andre ord ikke klemme hverandre og vi må holde god avstand. Dette med klemming er jo blitt en vane blant oss deltakerne, da vi har kommet veldig nær hverandre, forteller Bendik Solberg.

Simulere

- Men hvordan blir det å opptre uten publikum? Er det ikke fra publikum man henter energien på scenen?

- Helt riktig, jeg får et skikkelig kick av publikum. Det er publikum som får meg til å slippe meg løs på scenen. Men jeg skal forsøke å simulere et publikum inni hodet mitt, slik at jeg klarer å skape den energien jeg trenger for å prestere bra. Og egentlig trenger jeg ikke simulere så veldig mye. Det er bare å tenke på at det befinner seg flere hundre tusen publikummere bak kameralinsa.

Bonus

Solberg sier til ST at han har lyst til å vise det norske folk at han fortjener finaleplassen?

- Jeg skal synge «Let me entertain you» med Robbie Williams. Det synes jeg er den utimate låten for meg når jeg ønsker å vise at jeg fortjener plassen i finalen.

Skauningen forteller at han allerede har nådd alle sine mål i Idol. Alt som skjer framover, er ren bonus.

- Jeg satte meg et mål første dagen på boot camp, og nådde det. Nivået på deltakerne som er igjen, er skyhøyt, så jeg er forberedt på å ryke ut allerede fredag. Men skulle jeg gå videre, så er det en bonus. Alt som skjer fra nå, er bonus, sier Solberg, som føler seg veldig priviligert.

- Vi er priviligert som får muligheten til å utøve musikk foran hundretusener i TV-stua, i ei tid der musikere og andre kulturaktører opplever full stopp som følge av koronakrisen. Det gjør meg ydmyk å tenke på det. Mens folk lider på mange områder som følge av krisen vi er i, lever jeg drømmen min. Det som skjer i Idol er det største jeg har opplevd, jeg sliter rett og slett med å skjønne at jeg er våken, sier skauningen.