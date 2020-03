Kultur

«How High» er en amerikansk stoner-komedie om to slackere og hasjrøykere; Silas (Method Man) og Jamal (Redman). Når Silas' venn, Ivory, dør, bruker Silas asken hans som gjødsel for marijuanaen sin. Så tar de begge opptaksprøvene – THC (Testing for Higher Credentials) – sine for å komme inn på college, og møtes ved at de hjelper hverandre med å ta testen mens de er høye.

Når de røker stæsjet til Silas, ser de plutselig spøkelset etter Ivory, som hjelper gutta med å få full pott på prøvene sine, og plutselig får de tilbud fra skoler landet over. De fremstår som ganske uinteresserte, frem til Chancellor Huntley (Fred Willard) dukker opp og overtaler dem til å velge Harvard.

Når de kommer dit, møter de kapteinen på ro-laget. Bart, og hans kjæreste, Lauren (Lark Voorhies), samt I Need Money, og romkameratene sine, Jeffrey og Tuan. De får også møtt Dean Cain (Obba Babantundé) som forteller dem at siden de er der på stipend, må de ha en snittkarakter på 2 for å bli, ellers blir de kastet ut.

Dette fikser de lett ved hjelp av Ivory, men på en allehelgensfest blir Ivory stjålet av Gerald (T.J. Thyne), en frivillig ordensoffiser. Han røker opp planten og blir en skikkelig stoner. Dermed går det nedenom og hjem for gutta, og de blir kasta ut, men dama til Jamal inviterer dem på Harvard Alumni-festen, siden hennes far er en del av alumniet.

På festen viser Lauren frem noen av Benjamin Franklins artefakter, og sjokkerer alle ved å vise frem verdens første bong. Det blir kaos og ablegøyer, men det ender selvfølgelig godt for våre venner.