Løseth fra stua

Kultur

Tidligere denne uka har lokale artister som Kristian Raanes og Jo Sverre direkteoverført intimkonserter fra egen stue via Facebook.

Lørdag kveld er det Thomas Løseth som står på plakaten.

Sterkt rammet

- Som dere sikkert har fått med dere, går det dårlig med musikkbransjen om dagen. Vi som lever av å holde konserter, er sterkt rammet av krisen vi befinner oss i. I tillegg til dette kan jeg heller ikke gjøre det jeg liker aller best; å spille for dere. Men det finnes andre løsninger, skriver Løseth på Facebook og forteller at han vil holde en intimkonsert lørdag kveld.

Det gjør han sammen med trommis Dag Erik Oksvold, og som vanlig under disse konsertene kan folk vippse dersom de føler for det.