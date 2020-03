Har fått ny platekontrakt

Kultur

8. mars, på selveste kvinnedagen, kunne Stargazer, med orklendingen Tore André Helgemo i spissen, feire ny platekontrakt med det danske plateselskapet Mighty music.

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med å fått signert en avtale for en ny albumutgivelse. Selv om en platekontrakt ikke gjør deg til millionær, så betyr det veldig mye. En platekontrakt betyr at man er sikret proff distribuering og promotering, noe som er helt avgjørende for å nå stort og bredt ut med musikken. Dette betyr mye for oss, forteller Helgemo.

- Annerledes

Stargazer slapp singelen «The Sky Is The Limit» i fjor sommer, mens hele albumet ble sluppet i oktober. Albumet høtet raskt internasjonal anerkjennelse, og flere radiostasjoner, blant annet i USA, Tyskland, Spania og Sverige, trykket spesielt tittellåten til sitt bryst. Albumet har passert hundre tusen streams, og de ulike videoene til låtene er blitt avspilt nærmere 20 000 ganger.

- Men hvordan er det å jobbe med nytt album i disse koronatider?

- Annerledes. Låtene har vi mer eller mindre på plass. En del låter er helt ferdige, mens andre låter er på skissestadiet og vil bli ferdigstilt først når vi kommer i studio. På grunn av at situasjonen er som den er, jobber vi på hver vår kant. Vi øver og finsnekrer, og så har vi noen telefonmøter der vi diskuterer, fordeler og løser oppgaver. Jeg ser for meg at det blir mye live- og øvingsenergi som skal ut når koronasituasjonen er avklart og vi endelig kan møtes til å spille sammen, sier Helgemo, som tror det vil dukke opp mye bra musikk i kjølvannet av krisen hele verden nå står oppe i.

- Er det noe vi har mye av nå, så er det tid. Jeg ser for meg at det blir mange unger og mye god musikk når dette er ferdig, humrer Helgemo.

På is

- Hva med planlagte konserter for Stargazers del?

- I forrige uke skulle vi spille på rockecruise på Stena Lines overfart mellom Oslo og Fredrikshavn. Vi var flere band som skulle delta på «Rock The Boat», men det ble selvsagt avlyst. Ellers er vi booket sammen med Skid Row i Sondrehallen den 2. mai. Den konserten står fortsatt, men det gjenstår selvsagt å se hvordan dette utvikler seg. Ellers hadde vi ikke booket så mye i vinter og vår. Vi hadde så smått begyt å jobbe med en turné til høsten, men det arbeidet er nå lagt litt på is.

Mange sliter

Mens mange musikere nå opplever arbeidsledighet og store økonomiske utfordringer, så er Helgemo relativt heldig stilt. Han har nemlig jobb.

- Ja, jeg er jo musikklærer, og er fortsatt i drift. Det blir ikke mye musikkundervisning om dagen, men jeg underviser i en del basisfag over nettet. Sammenlignet med mange andre musikere er jeg heldig som har en fast jobb i tillegg til å drive med musikk, slik at jeg er sikret inntekt også i disse vanskelige tider. Jeg kjenner imidlertid mange musikere som virkelig sliter nå, som har mistet nesten all inntekt. Jeg håper virkelig at myndighetene kommer på banen og gir ei skikkelig økonomisk håndsrekning.

Oktober

- Men også du opptrer en del om frilanser?

- I starten av året hadde jeg en del kirkespillinger og trubaduroppdrag. Men i og med at vi skal ut med nytt album, hadde jeg ryddet tid til å jobbe med det framover, slik at jeg uansett ikke hadde booket nye oppdrag.

- Og når kommer det nye albumet?

- Målet er å få det ut i år. Men alt kommer an på hvordan koronakrisen sparker avgårde. Hvis vi ikke rekker å få det ut i løpet av oktober, så vil vi nok vente til nyåret, forteller den hjemmeværende rockeren, læreren og familiefaren.