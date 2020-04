Gjenopplev konserten med Thomas Løseth

Kultur

Konserten startet klokka 19, men allerede nå kan du se den på nytt i videovinduet over (fungerer best i Google Chrome).

ST snakket med Thomas Løseth fredag og da kunne han garantere god kvalitet.

- Konserten sendes fra Nidaros studio med studiolyd og fire kameraer, så kvaliteten skal bli veldig bra. Og ut fra øvingene å dømme, kan jeg langt på vei garantere at dette blir en kjempebra konsert, fortalte han.

Thomas Løseth fra Orkanger, som de fleste husker vant The Voice i 2017, opplyser at konserten vil servere høydepunkter fra hans opptredener i The Voice, pluss noe egenprodsuert materiale. Blant annet kan han avsløre at det blir premiere på en helt ny låt, som han og bandet har laget.