«Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes» er en britisk drama- og eventyrfilm fra 1984 regissert av Hugh Hudson, og med Christopher Lambert i hovedrollen. Filmen er basert på Edgar Rice Burroughs' eventyrroman «Tarzan of the Apes» fra 1912, og filmens handlinger ligger nært opp til boka.

Filmen starter med at et skip synker utenfor kysten av Afrika. Blant de overlevende er Lord Clayton og hans gravide kone, Lady Alice. Alice dør etter å ha født en sønn, og ektemannen blir så drept av en mangani (en fiksjonell mellomting mellom sjimpanse og gorilla).

Deretter blir sønnen bortført av en hunnmangani som selv har mistet ungen sin. Gutten vokser opp blant apene i jungelen, og blir etter hvert lederen deres. Etter flere år blir han oppdaget av en ekspedisjon fra British Museum, som blir overbevist om at han er sønnen til Clayton og Alice.

De overtaler han til å vende tilbake til sivilisasjonen, men overgangen til det britiske samfunnet byr på mange vanskeligheter, og han slites mellom to verdener.