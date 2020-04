Synger norsk klassiker

Kultur

Med tre finaleplasser tilgjengelig og per i dag fem artister igjen i Idol-leken, gjenstår det kun to hindre før Bendik Solberg (20) fra Skaun er i den store finalen, noe som bare var en vag drøm da det hele startet for 3000 deltakere siden.

- Det første sjokket var å komme videre blant de ti til livesendingene. Nå er jeg plutselig topp fem, og har dermed nådd mitt store mål. Topp fem betyr nemlig at man vil få en del muligheter uansett hvordan det skulle gå videre. Men det er klart at med så få deltakere igjen og den store finalen bare to sendinger unna, så er det klart at det er lov å drømme om finale. Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste under kveldens opptreden, sier Bendik Solberg, noen timer før han skal på scenen i kveldens Idol-sending.

LES OGSÅ: – Det er nok min feil at Bendik er med i årets Idol

Lover energi

Og med som nøkkel på scenen i kveld, har Solberg med seg to kraftfulle låter som han håper vil kunne låse opp døra til videre avansement.

- Jeg skal synge Kaizers Orkestras «Hjerteknuser», som egentlig er en litt oppbrukt, ja, nesten litt ihjelcovret låt. Men uansett en vakker låt som jeg har lyst til å gjøre på Bendik-måten og med trøndersk tekst. Jeg kan love skikkelig trykk og energi her, og jeg har en god følelse med denne låten foran kveldens opptreden, sier Solberg.

Disko

Den andre låten han skal synge, som er en låt dommerne har valgt ut, er Panic At The Discos «High Hope».

- Jeg føler at også denne låten passer meg bra. Jeg skal i alle fall opptre med all den energien jeg kan framdrive i kveld, og så får tida vise om det er nok, sier Solberg som innrømmer at han kjenner det på nervene at det er fredag og at den store målstreken er rett rundt hjørnet.