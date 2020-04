Kultur

«Børning 2» er oppfølgeren til en av de mest populære, norske bilfilmene, «Børning» fra 2014.

Her møter vi Roy Gundersen (Anders Baasmo Christiansen), som slipper ut fra fengsel, etter å ha deltatt i et ulovlig gatebilløp i den første filmen. Han er fast bestemt på å få livet på skinner, siden han har nådd bunnen og er konkurs. Han bestemmer seg for å være en god rollemodell for sin datter, Nina (Ida Husøy), og tar seg jobb på en bensinstasjon.

Når kjæresten (Jenny Skavlan) hans arrangerer en «ut av fengsel»-fest, dukker Kayser (Vegar Hoel) opp og utfordrer ham til et nytt billøp. Løpet skal starte i Fosnavåg og deretter gå gjennom Sverige og Finland før det ender opp i Murmansk.

Roy nekter og prøver å holde seg på matta, og vil heller bruke tiden sin på Nina enn å kjøre billøp. Men når han finner ut at Nina skal være med sammen med kjæresten sin, Charley (Jonas Hoff Oftebro), må han forsøke å stoppe henne. Men han er ikke alene, han får nemlig en uventet passasjer – ekskona Ingrid (Marie Blokhus).

Det blir vilt og vanskelig; over fjell, glatte veier og isete innsjøer. Det blir også en jakt mellom bilførerne og politiet, som gjør alt de kan for å stoppe løpet.