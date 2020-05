Musikken blir stadig viktigere. Nå gir hun ut ny låt

Kultur

Hilde Halseth (49) fra Berkåk i Rennebu har gjennom årene være mest kjent som idrettsutøver både innen håndball og fotball. Hun spilte sin siste håndballkamp som 44-åring som endte med en skade, som gjorde at hun forsto at idrettskarrieren måtte legges på hylla.

Spiller med Tysland

Etter den tid fikk hun bedre tid til å lage musikk som hun også har drevet med gjennom hele livet, først i korps, senere i jenteband. De siste fem åra har hun spilt i Terje Tysland sitt band, og gjør også stadig mer solo med eget band. Halseth spiller både piano, tverrfløyte og synger. Spesielt dette med tverrfløyte var velkomment i bandet til Terje Tysland.

På egen dialekt

Etter å ha bodd i Rennebu og Oppdal hele sitt liv, flyttet Hilde Halseth i 2018 til Trondheim hvor hun er tettere på musikkmiljøet. Låten Fri er den femte låten hun gir ut på to år, og hun har stadig flere singler som hun kommer til å gi ut etterhvert.

Etter å ha skrevet tekster på engelsk tidligere, har hun funnet sin egen stil på rennebudialekt, der hun opplever at tekstene blir både mer ekte og nære. Tekstene handler om eget liv, egne utfordringer og tema som opptar henne.

Gjør også solo

Underveis har hun fått mye god støtte fra Terje Tysland som har oppfordret henne til å gi ut sine egne låter.

Låtene publiseres på digitale plattformer som blant annet Itunes, Spotify og YouTube. Hun har også laget musikkvideoer som er publisert på YouTube, og hadde nylig en konsert med eget band som ble strømmet på YouTube.

Hilde Halseth plasserer seg selv i sjangeren voksenpop. Hun er også litt stolt over at hun får delta med Jahn Teigens låt Min første kjærlighet på den uoffisielle Grand Prix-kåringen torsdag 30. april, samme dag som hun gir ut låta Fri.

- Det ser ut som at det er i dag at alt skjer rundt meg, smiler hun fornøyd.

Frigjøring

Sangen Fri handler om en frigjøringsprosess, og dette med å ta sjansen på at du er bra nok.

- Selv tok jeg sjansen og hoppet i det ukjente. Musikalsk ble det en milepæl for meg å gå fra å synge på engelsk til å synge på rennbygg. At Terje Tysland har støttet meg, ga meg anerkjennelse og tro på meg selv. sier hun.

Hilde i 40

Når det gjelder soloprosjekt, hadde hun en stor konsert i Oppdal kulturhus da hun fylte 40 år med 457 tilskuere.

- Jeg ga meg selv et spark bak for å vise at jeg kan jeg også, sier Halseth som sier at hun altfor lenge har slitt med følelsen av ikke å være god nok.

Det er altså et tema som den nye låten hennes handler om; nettopp dette å fri seg fra denne stadig tilbakevendende følelsen av ikke å være bra nok. Nå lover hun at det vil komme nye låter sunget på rennbygg som tar for seg tema som mange flere enn hun er opptatt av.