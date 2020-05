Kultur

Filmen «Chocolat» fra 2000, er basert på novellen med samme navn (skrevet av Joanne Harris fra 1999) og er regissert av Lasse Hallström.

Handlingen er lagt til en liten by i Frankrike i 1959, hvor religion står sterkt blant innbyggerne og de lever etter faste former. Vianne Rocher (spilt av Juliette Binoche) og datteren Anouk (Victoire Eivisol) kommer til landsbyen og åpner sjokoladebutikk midt i fastetiden, og blir selvfølgelig møtt med motstand, spesielt fra byens leder, Comte de Reynaud (Alfred Molina).

Det hjelper heller ikke at hun går med utfordrende klær, ikke går i kirken eller har et barn utenfor ekteskap. Så kommer det sigøynere (hvor lederen, Roux, spilles av Johnny Depp) til byen, og det er klart for forviklinger. Sigøynerne møter motstand fra innbyggerne, men Vianne omfavner dem – og spesielt Roux, som hun utvikler følelser for.

Sammen holder de et bursdagsselskap for Armande hvor både sigøynerne og innbyggerne deltar, og det man kan tenke seg blir en hyggelig kveld, blir brått avbrutt av en uhyggelig hendelse …

Av andre skuespillere vi møter i allmuen, er det blant annet Judi Dench som den gretne bestemoren Armande Voizin som blir nektet kontakt med barnebarnet Luc (spilt av Aurélien Parent-Koenig), Carrie-Anne Mosse som Caroline Clairmont – datteren til Armande, Lena Olin som Josephine Muscat og Peter Stormare som hennes mann med temperament, Serge Muscat.