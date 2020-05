Kultur

«Monty Python's Life of Brian» er kanskje Monty Pythons mest kjente film, selv om de andre er minst like bra. Filmen handler om Brian (Graham Chapman), som blir født i en stall ikke så langt unna der Jesus blir født. Dette gjør at de vise menn blir lettere forvirret når de kommer med sine gaver til frelseren.

Han vokser opp hos sin tyranniske mor (Terry Jones), mens Judea er okkupert av romerne – som er dårlig likt i landet. Motstanden mot romerne har vokst raskt, og flere undergrunnsbander som forsøker å avsette Pontius Pilatus (Michael Palin) blir opprettet.

Brian blir uheldigvis med i en slik bande hvor medlemmene blir behandlet hardt av den feige lederen, Reg (John Cleese). I tillegg til dette, mistar flere folk ham for å være Messias, og han får en stor tilhengerskare, mens livet hans bare blir mer og mer komplisert for hver dag som går.

Da filmen kom til Norge, ble den øyeblikkelig bannlyst av Statens Filmkontroll for å være blasfemisk, noe som gjorde at den øyeblikkelig ble markedsført som «filmen som er så morsom at den er forbudt i Norge» i Sverige. Noen år senere lot Statens Filmkontroll den slippe gjennom sensuren, men med 18-årsgrense, en ekstra fortekst som forklarte at Brian ikke er Jesus, og med noe av dialogen utekstet.