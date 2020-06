Kultur

«Bridge of Spies» er en film basert på U2-affæren, og er satt til slutten av femtitallet. Det hele starter med at Rudolf Abel (Mark Rylance) blir arrestert av FBI for å være en spion for Sovjetunionen. Forsikringsadvokaten James B. Donovan (Tom Hanks) blir hyret inn av CIA som forsvarer for Abel, og oppnår raskt å bli en upopulær mann. Han forsvarer jo tross alt en folkefiende og landsforræder.

Mens rettssaken går sin gang, blir en amerikansk pilot, Francis Gary Powers (Austin Stowell), skutt ned over Sovjetunionen, mens han spionfotograferer landet.

Donovan får etter hvert trumfet gjennom at i stedet for å henrette Abel, kan det være greit å ha ham som et byttemiddel om USA skulle miste noen av sine egne, helt uvitende om Powers' skjebne.

Mens dette foregår, har en amerikansk student, Frederic Pryor (Will Rogers) dratt fra Vest-Berlin til Øst-Berlin for å redde en lærer og datteren hans, men han blir arrestert fordi han ikke har papirer.

Donovan blir sendt til Øst-Berlin for å bytte Abel mot Powers, men tyskerne han møter, ønsker å bytte Abel mot Pryor. Han diskuterer og kjøpslår med både tyskere og russere, med det håpet at han kan bytte Abel mot både Pryor og Powers, selv om ordrene hans er å glemme Pryor …

Det er en spennende og god film, og dere kan se den på YouTube om dere er for fattige til å kjøpe en DVD / Blu-ray.