«Léon» er en franskprodusert action- og thillerfilm fra 1994, skrevet og regissert av Luc Besson, med Jean Reno og Gary Oldman i hovedrollene og Natalie Portman i hennes spillefilmdebut.

Léon er en effektiv leiemorder som lever et tilbaketrukket liv mellom oppdragene. En dag blir alle i leiligheten ved siden av drept av en korrupt politimann, alle unntatt den 12 år gamle jenta Mathilda som kommer hjem fra butikken samtidig med at hennes familie blir drept. Når Mathilda merker hva som har hendt med familien sin, banker hun på hos Léon. Han nøler lenge før han åpner, vel vitende om at det kommer til å forandre livet hans. Lèon tar motvillig ansvar for Mathilda, og lærer henne opp i sitt eget yrke slik at hun kan ta hevn.

Léon er en flott film, men den har ikke mange eller storslagne actionscener. Den har i stede kortere actionsekvenser det oser klasse over, solide rolletolkninger og en interessant historie som får tiden til å gå alt for fort. Léon er en film som tåler å bli sett igjen og igjen, og den skiller seg ut fra andre actionfilmer.