Kultur

«A Beautiful Mind» handler om John Forbes Nash (Russel Crowe). Den Nobelpris-vinnende (i økonomi) matematikeren som presenterte spillteori for oss, og beviste likevektens eksistens.

Filmen begynner med de tidligere årene i livet hans, ved Princeton University, hvor han utvikler sin originale idé som han er overbevist om at vil revolusjonere den matematiske verden. Han er under et ekstremt press for å publisere noe, men det eneste han vil publisere, er ideen sin. Han får inspirasjonen til ideen på en pub hvor han og hans medstudenter går bort til en gruppe kvinner ved baren. Spillteorien er født, og Nash publiserer det.

Noen år senere inviteres han til Pentagon for å knekke koder, han finner det lett og interessant, og får i oppgave å lete etter koder og mønstre i blader og aviser for å forhindre Soviets planer. Han går sånn opp i oppgaven at han etter hvert blir paranoid og utvikler schizofreni.

Han møter også en ung student, Alicia Larde (Jennifer Connelly), som ber ham ut på et stevnemøte, og de blir forelsket, og etter hvert gifter de seg. Nash begynner å frykte for livet etter å ha sett en skyteepisode med sovjetiske agenter. Han går på medisin, men slutter å ta den fordi han føler seg apatisk, noe Alicia etter hvert finner ut. Dette leder til en dramatisk hendelse med hans kone og barn.

Nash klarer heldigvis brasene, og han returnerer til Princeton, hvor han møter sin gamle rival, som gir Nash lov til å jobbe litt der. Etter hvert lærer han seg å leve med sykdommene sine. Og nær filmens slutt, vinner han nobelprisen i økonomi.