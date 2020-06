Omvisning og servering på Oppstuggu Berbu

Kultur

- Det er mye spennende som skal skje på søndag, forteller styremedlem i Orkdal Bygdetun, Gunvor Tallerås.

Tallerås forteller at det er planlagt flere søndager der det er åpen dag på Oppstuggu Berbu i sommer, deriblant 5. juli, 19. juli og 9. august. Når det gjelder søndag 28. juni, sier hun at det ikke vil bli noen aktiviteter inne i husene, men lover at det blir en fin opplevelse uansett.

- Vi har planer om natursti og omvisning på gården, og når været er så godt som nå, så tror jeg det vil bli en fin opplevelse for både store og små, utdyper hun.

Tar forhåndsregler

I tillegg til natursti og omvisning, er det også planlagt servering av vafler og kaffe under arrangementet.

- Når det gjelder servering har vi tatt høyde for smittefaren rundt koronaviruset, legger Tallerås til.

Hvor mange som kommer til Oppstuggu Berbu er vanskelig å forutse forteller hun, men ønsker at så mange som mulig tar søndagsturen dit.

Mye historie

Etter en lang periode med vedlikehold åpner de også opp Svorkåsgården for besøkende i sommer, en gård som har vært mye på flyttefot.

- Svorkåstunet er opprinnelig fra Svorkbygda, men ble flyttet til Torshus før det kom til Oppstuggu Berbu. Det har nylig vært under vedlikehold, men er nå klart for gjenåpning, sier hun.

Oppstuggu Berbu har en lang historie bak seg og har stått som det gjør nå siden 50-tallet. Det ble først donert til Orkdal historielag i 1984, og ble senere en del av stiftelsen Orkdal Bygdetun.