Lise Viktoria har gitt ut ny singel

- Låten heter "Can`t Stop This Love" og er ei gladlåt, men med en trist tekst, sånn som kjærlighetssanger ofte er, forteller Hagen.

Under artistnavnet Lise Viktoria på spotify, har hun nå sluppet to singler. Hun forteller at det er mye jobb som kreves for å bli fornøyd.

- Prosessen med å lage låter er veldig krevende. Det tar ekstremt lang tid, men jeg synes det er viktig å bli fornøyd før jeg gir det ut, legger hun til.

Artisten er opprinnelig fra Skaun, men holder i dag til i Trondheim. Hun forteller at det også er her hun lager musikken sin.

- Jeg spiller inn musikken min i et studio i Trondheim, men tekstene skriver jeg selv, så de kan produseres over alt der jeg er.

Har hatt god tid

Hagen forteller at målet hennes er å kunne leve av musikken, men som nyoppstartet soloartist, er det ikke noe som skjer over natta.

- Jeg satser selvfølgelig på å kunne være artist på fulltid, men per i dag så må jeg ha en jobb ved siden av, sier hun.

Hvordan har du som artist opplevd koronaviruset?

- Jeg har ikke begynt å ha så mange konserter enda, så sånn sett har det gått fint. Men jeg har definitivt hatt mye bedre tid til å være i studio, og slik blir det musikk av, forteller Hagen.

Hør singelen her: https://open.spotify.com/album/3Zur2D0E6XO2mMGKcV63YC?highlight=spotify:track:13M3XkXBx67r1vW4X6dEib