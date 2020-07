Kultur

«The Kid» er en stumfilm fra 1921 av og med Charlie Chaplin. Han spiller rollen som The Tramp – en rolle han først gjorde i 1915 i «The Tramp». I tillegg møter vi blant andre Jackie Coogan som The Kid, Edna Purviance som mora, og Tom Wilson som politimann.

Filmen starter med at en ugift mor forlater sitt nyfødte barn i bilen til en rik familie, med et håp om at barnet skal få en godt liv. Dessverre blir bilen stjålet av to tyver. Moren angrer og går tilbake til bilen, men da er den borte. I mellomtiden har tyvene oppdaget babyen, og forlater det i slummen hvor en forbipasserende landstryker finner det og etter litt om og men, tar vare på det.

Rundt fem år senere har kvinnen blitt berømt, men klarer ikke glemme gutten sin. Gutten på sin side, lever med mannen og de er ganske fattige. De tjener til livets opphold ved at gutten knuser rutene til folk, og mannen selger dem nye.

Så en dag blir gutten syk, en lege kommer på besøk, og finner ut hvordan de har det, og bestemmer seg for at gutten må på barnehjem, noe mannen ikke er spesielt overbegeistret for, og det fører til en jakt over hele byen, deriblant oppå hustakene. Til slutt får han tak i gutten igjen og de kommer seg unna.

Samtidig har moren funnet ut at gutten er hennes tapte sønn og utlover en dusør for å få ham igjen. Alt ender vel ved at hun adopterer ham og lar landstrykeren bo sammen med dem.

Til å være en 99 år gammel film, står den seg godt. Filmen er absolutt en komedie, som tidvis grenser til det surrealistiske – i alle fall mot slutten, men alt i alt kan den sees og nytes like godt i 2020 som i 1921.