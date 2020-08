Kultur

«Åpen framtid» er en norsk film fra regissør-duoen Svend Wam og Petter Vennerød, og er i mine øyne – deres beste film. Filmen handler om Pål på 16, som er på vei mot en framtid han ikke kjenner, men som han gjerne vil definere selv, og på egne premisser. De uadskillelige vennene Pål, Erik og Ruth eksperimenterer med livet, de danner band, røyker hasj, bader nakne, debuterer seksuelt, skulker skolen og drikker seg fulle. Samtidig vil de orientere seg i samfunnet rundt seg, og på hver sin måte finne ut hva de skal bruke livet sitt til. De drømmer om et godt liv med kjærlighet, ubrytelig vennskap, trygghet og samhold, spenning og en utfordrende jobb.

Filmen handler om å våge spranget fra det trygge og kjente, til det farlige og ukjente. Denne gangen bruker Wam og Vennerød ungdomsfilmen og oppvekstskildringen som rammeverk for å formidle sitt budskap. De har lagt handlingen til 60-tallet hvor en ny og friere livsstil utvikler seg: Håret ble lengre, klærne fikk sterkere farger og rockemusikken fikk skikkelig fotfeste. Med dette som bakteppe blir det en opplevelsesrik sommer for de tre vennene som praktiserer et noe underlig trekantforhold seg imellom.