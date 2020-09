Kultur

«Jumanji» handler om den unge gutten Alan Parrish (Robin Williams) som en dag oppdager et mystisk spill når faren holder på å utvide skofabrikken sin. Alan, som blir mobbet av alle kameratene, tar med seg spillet hjem og inviterer venninnen Sarah til å spille sammen med seg.

Dette er noe han i ettertid angrer. Spillet Jumanji er nemlig magisk, og Alan klarer ikke å løse gåten, og blir fanget inne i spillet i 26 år. Når de nye beboerne i huset som en gang tilhørte Alans familie finner spillet, begynner det skjebnesvangre å skje også med dem, men først kommer Alan tilbake til den virkelige verden.

Han forklarer de nye spillerne hvor farlig spillet egentlig er, og foreslår at de rett og slett skal legge det vekk. Langt vekk. Men det viser seg at spillet har en egen vilje, og at det slett ikke vil at spillerne skal slutte midt i en runde.

Filmen fikk blandet mottakelse hos anmelderne, men ble populær blant folket (i motsetning til den spirituelle oppfølgeren, «Zathura», heldigvis har det kommet to brukbare remakes, så vi slipper å tenke mer på den), og den holder seg like godt i 2020 som da den kom i 1995.