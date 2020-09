Kultur

«Mystery Train» er en amerikansk film fra 1989, signert Jim Jarmusch.

Den består av tre historier som foregår samme natt i Memphis, USA. Historiene henger sammen via det nedslitte Arcade Hotel, hvor de tilbringer natta. Ingen av rommene har TV, men de har bilder av Elvis Presley.

Den første historien er «Far from Yokohama» hvor Mitsuko og Jun – et tenåringspar fra Yokohama – drar til Memphis på pilegrimsreise. Mitsuko er stor fan av Elvis og har laga en scrapbook som beviser (for henne) at Elvis har en mystisk forbindelse med andre kulturfigurer, fra Madonna og Buddha til Frihetsgudinnen. Historien følger dem fra de går av toget, gjennom byen, innom Sun Records, og så til hotellet, før de drar igjen.

Den andre historien er «A Ghost», hvor en italiensk enke – Luisa – er strandet i Memphis mens hun eskorterer mannens kiste tilbake til Italia. Hun deler rom med Dee Dee, en ung kvinne som akkurat har dumpa sin britiske kjæreste og planlegger å forlate byen. Luisa holdes våken av Dee Dee som snakker hele tiden.

Den siste er «Lost in Space», som introduserer oss for Johnny, som er opprørt over å miste jobben og dama (Dee Dee). Han blir kalt Elvis og i fylla drar han frem en pistol på en bar før han drar med vennen Will Robinson og eksens bror, Charlie (som fortsatt tror at Johnny er svigerbroren hans) innom ei spritsjappe, som Johnny raner, før de gjemmer seg på hotellet for natten, og drikker seg møkkings. Charlie oppdager at Will har samme navn som karakteren fra TV-showet «Lost in Space», som Johnny aldri har hørt om, og de forteller ham om det. Will sier at det er slik han føler seg med Charlie og Johnny. Fortapt i verdensrommet. Charlie oppdager at Johnny ikke lenger er svigerbroren hans, noe som gjør ham forbannet. Johnny forsøker å skyte seg selv, men ender opp med å skyte Charlie i foten i stedet.

På slutten av filmen ser vi toget, flyplassen, og slutten på de to første historiene.

En strålende film, akkurat slik man forventer fra Jarmusch, som også har gitt oss filmer som «Down by Law», «Ghost Dog: The Way of the Samurai», og «Coffee and Cigarettes»