Ser tilbake en vellykket kulturminnedag

Kultur

Det var program og innhold for enhver smak da kulturminnedagen ble arrangert på Vinjeøra lørdag. Dette var ett av ca. 300 lignende arrangement landet over, og selv om det ikke finnes oppdaterte tall for årets dager, er det vanlig at rundt 70 000 mennesker besøker dagene som i år hadde Lære, bruke og bære som motto.