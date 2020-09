Kultur

«20,000 Leagues Under the Sea» er basert på boka med samme navn av Jules Verne, og regnes for å være den mest kjente og tro filmatiseringen. Den er produsert av The Walt Disney Company, og har Kirk Douglas, Paul Lukas, Peter Lorre, og James Mason i hovedrollene.

Filmen er satt til 1866. Det kommer stadig flere meldinger om at et gigantisk sjømonster med horn angriper og senker skip ute på det åpne hav. Professoren Arronax (Lukas), hans assistent Conseil (Lorre), og hvalfangeren Ned Land (Douglas) drar sammen på en ekspedisjon for å løse mysteriet.

Ekspedisjonen får et ublidt møte med sjømonsteret da det renner dem i senk. Til sin forbauselse oppdager de at «monsteret» egentlig er en mekanisk ubåt konstruert og ført av geniet kaptein Nemo (Mason).

De skipbrudne blir reddet og tatt om bord, og får etterhvert en forklaring på hvorfor Nemo gjør som han gjør.

De får være med på en eventyrlig reise under havet med Nautilus, og etter en strabasiøs og risikofylt ferd (hvor Land stadig vekk prøver å flykte) kommer de til slutt til øya Vulcania, hvor Nemo har sin hemmelige base. Men der venter også ubudne gjester …