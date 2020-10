Kultur

«Cosa avete fatto a Solange?» er en italiensk giallo-film fra 1972, regissert av Massimo Dallamano med Fabio Testi, Karin Baal, Joachim Fuchsberger, Cristina Galbó, og Camille Keaton i rollene. Handlingen er satt til en katolsk pikeskole i England hvor en serie bestialske mord skjer og en ung studine forsvinner.

I filmens begynnelse ser vi en lærer, Henry, sitte i en båt og kline med en ung kvinne, Elizabeth. Den unge kvinnen ser en mann som knivstikker en annen kvinne i skogen like ved land. Læreren instruerer likevel elskerinnen sin om å holde kjeft om hva hun har sett, særlig når det viser seg at den drepte gikk i klassen hennes, og Henry er mistenkt for mordet.

Bedre blir det ikke når Elizabeth også blir myrdet på samme måte. Mistankene mot Henry droppes, og han samarbeider med etterforskeren for å finne ut hvem den mystiske morderen er slik at de kan stoppe hen.

Og løsningen ser ut til å ligge hos en studine ved navn Solange …