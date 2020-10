– Målet er å få inn 50 000 kroner

Kultur

Mikael Aunan har brukt mye tid og penger i arbeidet med å lage tursti til Stormorfossen i Skaun kommune. Nå syns innbyggerne at det er på tide på hjelpe til. 20. september starta Roar Svee en såkalt spleis, med mål om å få inn 50 000 kroner.

– Jeg starta spleisen fordi alle vi andre nyter godt av de pengene han legger ut av egen lomma. Enkelt og greit, sier Svee til ST.

- Hva er ditt forhold til Stormorfossen?

– Jeg bor i området og bruker marka aktivt. Både med familie og hunder.

Stormorfossen

Det var sist vinter at Mikael Aunan startet det møysommelig arbeidet med å lage tursti til Stormorfossen i Skaun. Aunan blant annet ryddet sti, bygd bord og benker, satt opp infoskilt og lagt til rette for at folk skal kunne ta seg fram i dette spesielle kulturlandskapet. Alt arbeidet har vært frivillig, og han har brukt egne penger til å kjøpe materialer til benker og bord langs stien.

– Vi har satt som mål å få inn inn 50 000 kroner, men nå begynner vi å nærme oss 30 000. Jeg vet at Aunan har lagt ut mer enn det vi har satt som mål å samle inn. Dette betaler han av egen lomme, sier Svee.

I beskrivelsen av spleisen, skriver Svee følgende:

«Mikael Aunan, en hverdagshelt, har siste året lagt ned ubeskrivelig mange dugnadstimer, å brukt av sine egne penger, for å tilrettelegge ei fantastisk turløype langs elva Mora, og området rundt Morfossen i Skaun. Det er ryddet stier, snekret bruer, oppsetting av gapahuk, opparbeidet parkeringsplass. I dag, Søndag 20/9, var 50 personer på besøk i Morfossen. Hva om vi brukere av turløypa gir litt tilbake, slik at Mikael kan fortsette den fantastiske jobben han gjør for oss?»

124 bidrag

På tolv dager har 124 bidragsytere bidratt med 28 100 kroner.

– Kanskje kan også kommunen komme på banen og bidra i spleisen de også. Det er alle vi andre som nyter godt av det Aunan gjør, sier spleisstarteren.

Blant kommentarene fra bidragsyterne står det blant annet; «takk for den flotte jobben du gjør», har dyp respekt for det Mikael har gjort så langt», «utrolig fin løype. For en innsats», «imponert over arbeidet som e lagt ned i d her! Ildsjela e viktig for et lokalsamfunn, å æ vil bidra sånn at Mikael får fortsett med d flotte arbeide hain gjør!», «kjempeinnsats! Du får folk i Skaun ut på tur, Mikael!», «fantastisk med folk som tar initiativ, og gjør noe for andre», og «så flott tur, og for en innsats for at turgåere skal ha flotte opplevelser underveis».