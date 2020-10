Kultur

«The Little Shop of Horrors» fra 1960 er en grøsser/sort komedia av en farse som handler om Seymour, en mindre dyktig assisten i en blomsterbutikk i Los Angeles. Han avler frem en plante av noen frø han får tak i av en venus fluefanger og et medlem av tettegrasslekta, og steller den så godt han bare kan. Han merker seg at planten vokser seg større enn normalt, og at den krever mer og mer næring. Etter hvert får han litt av Seymours blod når Seymour stikker seg på en torn, og så er det gjort.

Planten, kalt Audrey junior, liker smaken og krever stadig nye ofre. Først en kar som ble påkjørt av et tog. Seymour tar ham med tilbake til butikken og gir ham til planten sin. Deretter har vi en sadistisk tannlege (greit, «sadistisk» er smør på flesk) – og akkurat den delen av filmen gir oss en strålende karakter spilt av en pur ung Jack Nicholson, som masochistisk pasient.

På dagtid har Audrey junior klart å bli ganske så stor, og folk kommer gjerne innom butikken for å se på planten, men butikkeier Gravis Mushnick er skeptisk til det hele. Han vet nemlig hva Seymour mater planten med, og at slike planter vanligvis ikke er så store.

Hvor mange liv får planten til slutt på samvittigheten? Dette, og en ellevill jakt kan du selv se på diverse streamingtjenester – bl.a. Amazon Prime og Viaplay, det er bare å søke. Bare se opp for musikalversjonen fra 1986, grøss!