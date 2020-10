Kultur

«Anaconda» er en amerikansk skrekk- og eventyrfilm fra 1997 regissert av Luis Llosa. Selv om den ble dårlig mottatt av anmelderne (og ikke så bra av publikum heller), er den likevel en herlig, liten sak i mitt hode. I alle fall så lenge man ser bort fra at de klarte å lage tre oppfølgere til den. Gudene vet hvorfor.

Filmen starter med at en krypskytter (Danny Trejo) gjemmer seg for et ukjent beist i båten sin. Når beistet ødelegger båten og prøver å drepe ham, tar han selvmord for å unngå nettopp den skjebnen.

I filmen møter vi også et amerikansk TV-team, bestående av blant andre filmregissøren Terri Flores (Jennifer Lopez), kameramannen Danny Rich (Ice Cube), lydteknikeren Gary Dixon (Owen Wilson, og antropologen Dr. Steven Cale (Eric Stoltz). De seiler opp Amazonas for å lage en dokumentar om en tapt stamme med innfødte, kjent som Shirishamaene. Underveis plukker de opp jegeren Paul Sarone (Jon Voight) som er i ferd med å synke. Paul har levd i jungelen i mange år og vet hvordan man overlever der.

Han er besatt av å fange en usedvanlig stor anakonda, som har vist seg å være så blodtørstig at den har blitt en legende i traktene. Paul er så besatt av slangen at han er beredt til å ofre andres liv for å få fanget den, men forteller ingen av de andre om planene sine.

En ulykke om bord fører til at han tar kommandoen, og besetningen blir dermed tvunget til å hjelpe ham med målet sitt … å fange anakondaen.